2026年世界インターネット大会アジア太平洋サミットが4月13日から14日まで香港で開催されます。 今回のサミットでは開会式、メインフォーラム、世界インターネット大会傑出貢献者の表彰式に加え、インテリジェントエージェントの革新と応用、デジタル金融、人工知能（AI）の安全ガバナンスなど多くのサブフォーラムが開催される予定です。 サミット開催期間中、世界インターネット大会は「スマートな生活」「デジタル金融」「AIガ