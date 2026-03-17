外交部の林剣報道官は3月17日の定例記者会見で、一部メディアが「トランプ米大統領が、中国がホルムズ海峡の護衛問題で協力しなければ訪中を延期すると述べた」と報じたことについて「われわれは、米側が不正確な報道を公に否定し、訪中はホルムズ海峡の通航問題とは無関係だと説明したことに留意している」と述べました。林報道官はさらに、「中米双方は、トランプ大統領の訪中時期などを含む諸問題について意思疎通を続けている