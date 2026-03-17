3月15日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の宮舘涼太が、会員制ブログを更新し、意味深な内容が注目を集めている。一方、宮舘と熱愛が取りざたされた日本テレビの黒田みゆアナウンサーは、揺るがない姿勢を見せているようだ。2人は、2月25日の「女性セブンプラス」で交際が報じられた。「記事によれば、1年ほど前から関係を深めたと伝えられており、黒田アナが宮舘さんの自宅に“お泊り”し、出勤する様子もキャッチされて