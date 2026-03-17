3月16日放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演した“ダブルゲスト”の扱いに、違和感を覚える視聴者が続出した。「この日は、高橋成美さんと郄木菜那さんが登場しました。高橋さんといえば、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアでのテレビ解説が話題になりました。金メダルを獲得した「りくりゅうペア」の男性、木原龍一選手とペアを組んでいたことでも知られています。そして郄木さん