ドジャースの佐々木朗希投手が、WBCを戦った侍ジャパンについてコメントしました。WBCについて「試合をちゃんと見ていないので分からないですけど、難しいですね。どのチームも強かったと思います」と答えた佐々木投手。ロッテの先輩である種市篤暉投手の中継ぎで好投をみせていたことには、「中継ぎをやったのも見たことはありますが、本当にすごいですね」と話しました。自身は前回大会に続く出場とはならず。代表への思いを尋ね