３月１８日（水）の近畿地方は、天気が下り坂。出かけるときは雨具を忘れずにお持ちください。 朝のうちはまだ晴れ間の出る所もありますが、西から前線や低気圧が近づき、昼ごろからは雨の降りだす所が多いでしょう。夜にかけて次第に本降りとなっていき、帰り道は大きな傘が必要になりそうです。南部では雷を伴った激しい雨の降る所もあるでしょう。沿岸を中心に強まる風にも注意が必要です。 朝の最低気温は前日と同じか