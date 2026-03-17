3月9日の未明、熊本市東区の健軍駐屯地に搬入された射程約1000キロの長射程ミサイルの装備品。搬入を巡っては県や熊本市に事前に告知がなかったことから木村敬知事や大西一史市長が苦言を呈していました。 あれから9日、九州防衛局が装備品を公開、配備の必要性を説明しました。■熊本県・木村敬知事「配備に向けて様々な議論が起きてしまったわけですので、そうした中で丁寧に私たちに説明いただいたことについては感謝申し上