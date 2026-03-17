グラビアアイドルの秋田そなが、17日発売の『週刊SPA!』（扶桑社）3月24・31日合併号に登場。ダイナマイトボディを惜しげもなく見せている。【別カット】どこを見つめてるんだろう…髪をかきあげる秋田そな秋田は2004年、秋田県生まれ。素朴な雰囲気が魅力の彼女は、DVD『ミルキー・グラマー』（竹書房）が発売中だ。今回はダイナマイトボディを惜しげもなく披露。草原のような背景で髪をかきあげるショットも公開された。