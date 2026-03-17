「オープン戦、西武−楽天」（１７日、ベルーナドーム）楽天先発の前田健太投手は６回１安打無失点の好投。６奪三振、無四球だった。１１年ぶりの日本球界復帰へ、上々の仕上がりをアピールした。直球は最速１５２キロを記録。曲がりの異なるスライダーに、落差のあるチェンジアップを武器に四回まではパーフェクトに抑える快投。五回、先頭の林安可に右前打を打たれたが、続く西川をスライダーで一ゴロ併殺に打ち取った。