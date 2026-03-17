東映京都俳優部所属の女優まつむら眞弓（年齢非公表）が4月25、26の両日、東京都渋谷区代々木の参宮橋シアタートランスミッションで創作怪談ひとり芝居を上演する。4月25日は「怪談たたり三味線不忠の義士」（午後6時半開演）、同26日は「新選組異聞怪談あかずの井戸」（午後2時半開演）を京ことばで紡いでいく。公開中の映画「木挽町のあだ討ち」（監督源孝志）に出演するなど俳優業の一方で、まつむらがライフワークと