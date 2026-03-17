アズ ノゥ アズでは、タレント・柳原可奈子が手がけるブランド「ハレテネ」の初の商品展開として、コラボレーションコレクション全4型を発売する。【写真】柳原可奈子× AS KNOW AS“コラボアイテム発売本コレクションは、柳原が大切にしている「もっと気軽に、もっと楽に、もっと華やかに。」という想いと、アズ ノゥ アズがこれまで追求してきた“ディテールに凝ったものづくり”を掛け合わせた協業企画。忙しい毎日の中でも