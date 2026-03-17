いま、シュウマイがブームになっているようです。専門店の数は10年で40倍に。急増している背景には一体、なにがあるのでしょうか？平日の夜でも多くの人で賑わう、こちらのお店。あちらのテーブルにも、こちらのテーブルにも。並んでいるのは、せいろです。「シュウマイ5種盛り合わせです」実はこちら、「シュウマイの専門店」。看板メニューの「マニアな焼売」は黒豚に椎茸やホタテを加え、とにかく練るのがポイント。具材の味を