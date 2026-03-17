羽田空港に帰国したミラノ・コルティナ冬季パラリンピックスノーボード男子の小栗大地＝17日午後ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのスノーボード男子バンクドスラローム大腿障害で銀メダルを獲得した小栗大地（SCSK）が17日、羽田空港に帰国した。温かい拍手で迎えられ「一つの目標を達成し、胸を張って帰ってくることができた」と喜びを語った。45歳の小栗は3度目の出場で初の表彰台。冬季パラの日本選手団通算100個目と