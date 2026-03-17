国土交通省は１７日、バスやトラックの業界団体に対し、燃料となる軽油の調達に支障が出ていないか調査していると明らかにした。中東情勢の悪化を受け、石油販売会社が大口購入者向けに軽油の販売を停止したり、数量制限を行ったりするケースが一部で確認されたという。金子国交相は１７日の閣議後記者会見で「従前通りの軽油の調達が難しくなっていると聞いている」と述べた。国内の港を結ぶ海運業者の船や旅客船でも、燃料と