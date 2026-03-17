◇オープン戦オリックス―広島（2026年3月17日京セラD）先発したジェリーがまたも無失点投球で開幕ローテーション入りを確実とした。初回、自身の失策も絡んで2死一、三塁のピンチを背負ったが、ファビアンを一邪飛に仕留めて切り抜けた。3回には1死から大盛に二塁打を浴びたが、中村奨、平川の2、3番を一邪飛、一ゴロに打ち取った。最速は146キロながらカットボール、ツーシームなどを徹底して低めに集める投球は安定