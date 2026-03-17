昨年の「Ｍ−１グランプリ」準優勝のお笑いコンビ・ドンデコルテが、１７日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」に出演。お笑いにかける情熱に、コンビ間で温度差が生じていることを明かした。Ｍ−１効果でのブレークに、小橋共作は「今ホントにテレビに出続けてる。給料も今までの２０〜３０倍くらい。芸人さん達もみんな、おめでとうって」とホクホク顔。「自分で言うのもアレですけど、浮かれてるんですよ。でも相方は、