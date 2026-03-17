WBC準々決勝で日本に勝利野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに5-8で敗れ、ベスト8で敗退となった。2回1/3を3奪三振無失点に抑え、勝ち投手になったエンマニュエル・デヘスス投手（タイガース）がTHE ANSWERの単独取材に応じ、当時の心境を明かした。ベネズエラに流れをもたらす熱投だった。2-5と日本のリードで迎えた4回。3番手としてマウン