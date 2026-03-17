Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。室内にいても床から伝わる寒さで体が冷えやすく、運動不足にもなりがちです。そんな時は足元を温かく保ち、心地よい暮らしをサポートするルームシューズがおすすめ。今回は、履いて歩くことで、体幹を意識した歩行をサポートする&MEDICAL（アンドメディカル）のルームシューズ「KAMOL