サンコーは、『3L生ゴミ処理機「カラッと粉砕ゴミへらすん」』を2026年3月16日に発売しました。実売価格は3万6800円（税込）。 『3L生ゴミ処理機「カラッと粉砕ゴミへらすん」』 記事のポイント 毎日の調理などで出る生ゴミを乾燥させて破砕することで、体積をギュッと減らせる処理機。ゴミの量を減らせるほか、家庭菜園の有機肥料としても活用できます。 本製品は、乾燥と粉砕の力で生ゴミの体積を7〜8割ほど減少さ