ジムの浴場でいろいろな人の人生経験あふれる会話に耳を傾けていた私。帰ろうとしたとき、まさかの忘れ物が発見され、思わぬ展開に！ 筆者の体験談です。 いろんな忘れ物があるジム 以前通っていたジムは年齢層が高く、人生の厚みを感じる話題が飛び交っていました。その日もプールで泳いだ後、お風呂に入っているとちょっと大きめな声の会話が自然と耳に入ります。聞いてるつもりはなくてもバスエリアは声が良く通り、知