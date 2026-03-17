猫は「可愛いと得をする」と知っている？ 猫と一緒にいるときに偶然とは思えないタイミングで甘えてきたり、注目される動きを選んだりする姿を見ると、自分の可愛さを理解しているように感じるものです。 猫は人の反応をとてもよく観察しています。飼い主が笑った、声が高くなった、撫でてくれたなど。そうした経験を記憶し、「この行動をすると良いことが起きる」と学習していきます。 つまり猫は鏡を見て自分を可愛い