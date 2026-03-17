春の陽気を楽しみたい気分にぴったりな【スターバックス】の「新作フラぺチーノ®」。上から下までピンク一色に染まったビジュアルで、見ているだけで春の暖かな陽気を感じさせてくれそうです。今回は、そんな新作フラペをもっと楽しむおすすめカスタムを紹介します。 桜の風味を感じるソース増量カスタム 「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ®」の桜ソース増量で作るカスタム。@j.u_u.