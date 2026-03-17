友人や家族といった人間関係は充実した人生を送る上で重要ですが、中には接するたびにストレスがたまるような厄介な相手もいます。そんな「厄介な人間関係」について調べた研究で、厄介な友人や親戚の存在が生物学的老化を早める可能性があると報告されました。Negative social ties as emerging risk factors for accelerated aging, inflammation, and multimorbidity | PNAShttps://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2515331123Ho