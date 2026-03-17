◆オープン戦オリックス―広島（１７日・京セラドーム大阪）広島・森下暢仁投手が５回６安打２失点で降板した。初回は１死から元同僚・西川に左前打を浴びたが、太田、シーモアを連続三振。２回も３者凡退に封じたが、３回に暗転した。先頭・野口に右前打を許すと、４連打で２失点。４回も無死一、三塁を招いたが、後続を抑えた。５回は１死から四球を与えるも無失点。９２球で出番を終えた。今季は“火曜日の男”を務める