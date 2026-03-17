◆オープン戦オリックス―広島（１７日・京セラドーム大阪）オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手（前ジャイアンツ）が、５回３安打無失点で降板した。初回、１死から自身のエラーで中村奨を出すと、２死から佐々木に左前へ運ばれ一、三塁のピンチを招いた。それでも、ファビアンを一邪飛に抑えて得点は許さなかった。２回は３者凡退で終えた。３回、１死から大盛に左翼線二塁打を浴びたが、中村奨を一邪飛、平川を