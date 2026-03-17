◆オープン戦日本ハム―ＤｅＮＡ（１７日・エスコンフィールド）日本ハムの郡司裕也捕手が、伊藤大海投手へエールを送る一打を放った。３回２死一、二塁で打席に入ると、ＤｅＮＡ先発デュプランティエの１５１キロにバットを折られながらも、左前に落とす適時打。一時勝ち越しの一打に「本来は見逃したい厳しいコース。ヒットになったので『まぁ、いいか』です。僕のバットは折れましたが、（伊藤）大海の心は折れていません