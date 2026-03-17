◆大相撲▽春場所１０日目（１７日、エディオンアリーナ大阪）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）をはたき込んで、６勝４敗とした。「流れの中で体が動いた」と振り返った。今場所は３連敗もあったが、１０日目終えて白星が先行。「その日その日やることをしっかり準備するだけ。次の日に向かってしっかりやっていく」と話した。