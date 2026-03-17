元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が１７日に自身のインスタグラムを更新。放送終了する番組への感謝の言葉をつづった。１６日に最終回を迎えたフジテレビ系バラエティー「呼び出し先生タナカ」（月曜・１６日は午後７時からの２時間特番）に生徒役として出演していた村重。「私！村重杏奈は呼び出し先生タナカで売れました！！全ての始まりはここから！夢だった寝れない程忙しい生活！芸能人ライフを呼び出し先生タナカで勝ち