◆オープン戦巨人―ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人の平山功太内野手（２２）がオープン戦２号となる左越えソロを放った。「１番・中堅」で先発出場。２点を追う５回１死ヵら先発・松本健の１３１キロフォークを捉えると、打球は左翼スタンドに飛び込んだ。１５日の日本ハム戦（東京Ｄ）では有原から今季の“チーム１号”を放っており、２試合連続本塁打となった。平山は２３年育成ドラフト７位で入団。今季は２軍で