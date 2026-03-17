文学的・哲学的歌詞の世界観を武器とする7人組ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）が今夏に初のアリーナツアー『ARENA TOUR 2026 仮ノ現』（読み：カリノウツツ）を開催することが決定した。【写真】原因は自分にある。EP『文藝解体新書』生配信 パフォーマンスショットがたっぷり！きょう17日、埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールにて春ツアー『LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭』初日公演を迎え、2部の