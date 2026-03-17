◇大相撲春場所10日目（2026年3月17日エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島（29＝音羽山部屋）が平幕・隆の勝（31＝湊川部屋）を引き落としで下し、9勝目を挙げた。危なげなく1敗を守った。「しっかり当たっていこうと。それしか考えていなかった」と立ち合いから頭で当たった。過去5勝14敗と合口が悪い隆の勝のいなしに体勢を崩しかけたが、相手が前進してきたところで冷静にタイミング良く引き落とした。「しっかり当たれ