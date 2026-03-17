この春に卒業する予定の大学生の就職内定率は2月時点で92.0％となり過去3番目の高さでした。【映像】内定率92.0％の高水準 過去3番目の高さ厚生労働省は、大学や短期大学など全国112の学校を卒業する予定の学生の就職内定状況を1年に4回、調べています。17日に公表された2月1日時点の調査結果によりますと、3月に卒業予定の大学生の内定率は92.0％でした。過去最高だった去年より0.6ポイント減少しましたが、2月時点の調査