暴露系アカウント「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」の公式X（旧ツイッター）が15日に更新され、活動自粛を発表した。公式Xでは「【ご報告】今回の一連の件について、私の発信や行動によって多くの方々にご迷惑とご心配をおかけしました。事実確認や裏取りが不十分なまま発信してしまい、関係者の方々の信頼を傷つける結果となったことを重く受け止めています」と謝罪。「さらに石破前総理の会についても、実際には写真を