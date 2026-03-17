EURO王者であるスペイン代表は、今月27日にコパ・アメリカ王者・アルゼンチン代表との『フィナリッシマ』に臨む予定だったが、世界情勢を鑑みて中止となった。これを受けて、3月の代表ウィークでスペイン代表は27日にセルビア代表との代替試合が決定。もともと予定されていたエジプト代表との試合は30日にカタールで予定されている。そうしたなか、スペイン『MARCA』はアトレティコ・マドリードに所属するU-21スペイン代表DFマルク