名選手が必ずしも名監督になるとは限らないが、名選手が名監督になる可能性が高いのは紛れもない事実だろう。2018年W杯に優勝したフランス代表のディディエ・デシャン、2022年W杯に優勝したアルゼンチン代表のリオネル・スカローニには、いずれも同国の代表経験があった。デシャンは現役時代にもW杯優勝を経験している。北中米W杯に出場する国々のなかにも、現役時代に“レジェンド”だった選手が監督を務める国がある。とくに