小比類巻かほるが、ビルボードライブ横浜公演を6月12日に開催する。 （関連：back number、Mrs. GREEN APPLE、Official髭男dism……国内総再生数100億回突破、今聴かれるアーティストの偉業） 本公演では“エンディングの音”をテーマに、これまでの歩みの中で生まれた楽曲たちを、新たなアレンジとともに届ける特別なステージを展開。サックスやバイオリンを含むバンド編成による豊かなサウンドと