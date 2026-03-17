代表の活動期間には限りがあり、多くの練習時間を取れるわけではない。パッと集まって試合をこなし、パッと解散になるケースが多い。たとえ短い準備期間でも結果を出さなければならず、試合後に「連係を深める時間がなかった」という言い訳は通用しない厳しい世界だ。リオネル・スカローニ（アルゼンチン代表監督）、ディディエ・デシャン（フランス代表監督）、カルロ・アンチェロッティ（ブラジル代表監督）といったスター軍