SWEET STEADYが、3月25日にリリースする3rdシングルCD『SWEET STEP』全3形態の収録曲と応援店での特典絵柄を公開。また、表題曲「SWEET STEP」のライブ映像が公開され、3月17日20時に収録曲「Melodies」のMVのティザー映像が公開される。 （参考：SWEET STEADY、涙のステージに咲かせた満開の花確かな成長と自信を見せた結成1周年ツアーファイナル） 本作は、現在配信中の「SWEET STEP」「カワイ