CBCテレビが会見を行い、9月に開幕するアジア大会を盛り上げるための番組編成などについて発表しました。 【写真を見る】「アジア大会期間中は連日生中継」CBCテレビ社長会見“熱気を届けていく” 「チャント！」などで特別コーナー開始へ （CBCテレビ 松波啓三社長）「世界ランク上位の選手が集う卓球・バドミントン・体操・バレーボール・サッカーなど、注目競技の熱戦を大会期間中、連日中継し