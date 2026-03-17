（若狭敬一アナウンサー）今後、まとまった雨は期待できるのでしょうか？ 【写真を見る】愛知の水不足は「長期戦」か 宇連ダムは貯水率0%突入 あすはまとまった雨だが…雨雲の動き詳しく【桜沢気象予報士解説】 （桜沢信司気象予報士）あすは2週間ぶりのもとまった雨になりそうです。あすの予想から見てみましょう。 あす午後2時から見てみるとだいぶ各地は雨で、新城市、宇連ダム付近もまとまった雨となりそうです。 あ