さまざまな戦術や戦略が生み出され、より複雑、かつ緻密化している現代サッカー。チームに己の戦術や戦略を落とし込むことは、決して簡単なことではないだろう。特に代表監督ともなればなおさら。代表活動は年に数回で、クラブ監督よりもやれることが限られているからだ。ただ、そんな中でも4年に一度の大舞台へ向けて、自身の持つ絶対的な哲学やアイデアをもとに「勝利の方程式」を組み上げようとしている戦術家たちがいる。エル