東三河の水不足は深刻です。愛知県新城市の宇連ダムは17日午後3時半、ついに貯水率が0%になりました。 【写真を見る】水不足でダムが空っぽに…ついに貯水率0%突入で“緊急取水”開始 水資源機構「渋滞防ぐため見に来ないで」農家が時間区切って使う“番水”も実施調整へ 愛知 （水資源機構豊川用水総合管理所上野英二副所長 午後3時半）「ダムからの流入なし！宇連ダムの貯水率ゼロを確認しました」豊川用水最大の水源、宇連ダ