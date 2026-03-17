空の旅がさらに快適に！ANA（全日空）は2026年3月12日、国際線ファーストクラスの全路線において、機内アメニティウェアとしてTENTIALのリカバリーウェア「BAKUNE」を提供すると発表しました。【写真】えっ…これがANAファーストに導入の「スゴいパジャマ」です2025年7月に一部路線で提供したところ、利用者から多くの好評と再提供の要望があったことから、今回の全路線での通年提供が決定しました。長時間のフライトにおける