広島で被爆死したアメリカ兵捕虜の調査で知られる森重昭さんが3月14日に亡くなりました。88歳でした。森重昭さんは8歳の時に広島市で被爆しました。戦後、捕虜として被爆死した米兵の調査を約50年にわたって続け、12人の身元を特定。米兵の遺族との交流も続け、国境を越えて平和を訴え続けました。訃報を受け、被爆地ヒロシマでは…。■東京から平和公園を訪れた人「核を何としてもこの世から廃絶して、次の世代に平和な時代をって