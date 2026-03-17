安芸郡海田町で17日午後、女性2人が車にはねられる事故があり、1人が意識不明の重体です。事故があったのは安芸郡海田町国信2丁目の国道2号です。警察などによると17日午後5時すぎ、普通乗用車を運転していた男性から「女性2人が車と接触した」と通報がありました。はねられたのは女性2人で、このうち70代の女性が意識不明の重体、40代の女性が軽傷とみられ、広島市内の病院に搬送されました。車を運転していた男性にケガはないと