2025年10月から12月にかけて鹿児島市の空き家に侵入し指輪などを盗んだとして窃盗などの罪に問われている男らの裁判です。17日の初公判で男らは「間違いありません」と起訴内容を認めました。邸宅侵入や窃盗、窃盗未遂の罪に問われているのは、県内の21歳から38歳の男7人です。起訴状などによりますと男らは2025年10月から12月にかけて鹿児島市の空き家に2人や3人のグループでそれぞれ侵入し、記念メダルや指輪を盗んだ