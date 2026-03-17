◇大相撲春場所１０日目（１７日、エディオンアリーナ大阪）幕内・豪ノ山が１敗で首位を守った。幕内・朝紅龍（高砂）との立ち合いでは変化されたが、行司から「待った」がかかった。２度目の立ち合いでも右に動かれたが、構わず前へ。相手が反撃で前に出たところに乗じてはたき込んだ。「引いてしまったけれど体が動いていた」とうなずいた。同じ大阪出身の同学年。「小さい頃から知っている」というライバル。豪ノ山が埼玉栄