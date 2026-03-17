◇プロ野球 オープン戦 巨人-ヤクルト(17日、東京ドーム)先発登板した巨人の戸郷翔征投手が5回2失点の投球を見せました。前回11日のソフトバンク戦は3回3失点だった戸郷投手。この日は初回、ヤクルトのサンタナ選手に初球146キロの直球を捉えられ、左中間スタンドへのソロHRを被弾。いきなり1点を失います。2回は死球を与えるも後続をダブルプレーとし打者3人で抑えました。3回はこの試合初めて三者凡退とします。4回は先頭から連