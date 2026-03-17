◆オープン戦巨人―ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が１７日、ヤクルト戦で今季３度目の実戦登板に臨み、５回７３球を投げて５安打２失点、３Ｋで降板した。最速は１４８キロだった。戸郷は初回、先頭の長岡を右飛に打ち取ったが、続く２番・サンタナに初球の１４６キロ直球を捉えられた。打球は左中間スタンドへ飛び込む先制のソロ。その後、２死一、二塁のピンチを迎えたが岩田を左飛に抑え最少失点でし