◇大相撲春場所１０日目（１７日、エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島（音羽山）が天敵を倒し１敗で首位を守った。幕内・隆の勝（湊川）に立ち合いで低く頭から当たる。相手が引いて泳がされたが、崩れず。逆に突っ込んできた隆の勝を引き落とした。「まっすぐ当たろうと思っていた。そのあと体が勝手に動いた」とうなずいた。八角理事長（元横綱・北勝海）は「踏み込んで当たっている。余裕もある」とうなった。隆の勝には過